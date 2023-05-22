В России могут ввести пошлину на экспорт кур

Производители колбасы попросили Минсельхоз ввести ограничения на экспорт курицы: в последние несколько недель наблюдается резкий рост цен - в опте впервые с 2014 года тушка курицы в пересчете на кг стоит дороже, чем свиная полутуша. Эксперты считают, что такой рост цен временный и связан с повышенным спросом - потребители предпочитают курицу как самый дешевый источник белка и диетическое мясо.

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Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) 22 мая направил в минсельхоз письмо (есть у "РГ") с просьбой ввести ограничения на экспорт курицы или квоту на беспошлинный импорт курицы, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. За последние пять недель наблюдается резкий рост цен на мясо кур. На 21-й неделе года цены на тушку цыпленка-бройлера в опте достигли 175-185 рублей за кг - это на 30% больше, чем в том же периоде прошлого года, указывают авторы письма.

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Повышение цен на птицу повлекло за собой рост цен и на свиные полутуши, так как мясопереработчики заменили в рецептурах подорожавшее филе на нежирную свинину. Курицы стало на рынке больше, но ее все равно недостаточно, чтобы стабилизировать рынок. При этом цена на мясо птицы имеет огромное социальное значение. По данным Росптицесоюза, потребление мяса птицы достигло 36 кг на человека и составляет 45% от потребления мяса в целом. Розничные цены пока остаются низкими, но это не может продолжаться долго, сказано в письме.

При этом производство мяса птицы в стране не снижается: в этом году оно может увеличиться до 5,38 млн тонн с 5,3 млн тонн в 2022 году. Но растет экспорт: в 2023 году он может увеличиться до 350 тыс. тонн с 339,7 тыс. тонн в 2022 году.

Рост стоимости птицы мог бы быть связан со вспышками птичьего гриппа. Как сообщили "РГ" в Россельхознадзоре, с начала 2023 года в 22 регионах зарегистрировано 45 случаев гриппа птиц, 36 из которых у дикой птицы, 9 - у домашней. С домашней птицей ситуация стабильная. Но в мае 2023 года наблюдается стремительное и широкое распространение гриппа птиц в популяции диких чаек. С 3 по 22 мая 2023 года в России зарегистрирован 31 случай обнаружения трупов чаек, павших от этой болезни.

"Россельхознадзор уже несколько раз обращал внимание на необходимость уделить внимание скоплениям чаек на мусорных свалках. Как показывает практика, птиц привлекают те места, которые недостаточно быстро рекультивируются", - уточнили в службе.

Впрочем, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов считает, что причина роста цен на курицу не в птичьем гриппе или большом экспорте (он сейчас на уровне прошлого года), а в повышенном спросе. Сейчас в стране шашлычный сезон, и потребители отдают предпочтение более диетическому мясу птицы.

По словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, курица - самый дешевый источник белка. Сыр или другое мясо дороже, а потребитель сейчас старается экономить. Он напоминает, что цены на курицу долгое время оставались стабильными в стране - рост был намного ниже инфляции. И даже с учетом подорожания цены на мясо птицы в России намного ниже мировых. Инициативу мясопереработчиков он считает бессмысленной и даже вредной. Уж своей курицы в стране точно хватает.

Оптовые цены на тушку курицы впервые с 2014 года превысили стоимость свиной полутуши

Федеральные торговые сети не отмечают проблем с поставками тушки бройлера, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В отличие от ситуации в оптовом секторе, розничные цены на тушку цыпленка-бройлера в сетях - членах АКОРТ снизились. Средняя минимальная розничная цена на второй неделе мая снизилась более чем на 3% по сравнению с первой неделей, а самая низкая цена за килограмм этой продукции составила около 129 рублей. Средняя закупочная цена во вторую неделю мая действительно возросла, однако также оказалась ниже стоимости в оптовом сегменте, утверждает Караваев.