Объем поставок российской нефти в Азию достиг пика

Поставки нефти из России в Азию достигли пика с начала 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что общий объём сырой нефти, отправленной в Китай, Индию и Турцию, за последние четыре недели увеличился до 3,81 миллионов баррелей в день. Как сообщает издание, это является максимумом с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать эти показатели с начала 2022 года. В январе 2022-го эти объёмы составляли немногим больше 1 миллиона баррелей в день.

При этом совокупный объём экспорта российской нефти также побил рекорд – 3,9 миллионов баррелей в день. Источник также отметил, что зафиксировал поставки в размере 63 тысяч баррелей в день, которые направились в Европу. Единственным пунктом назначения этой нефти была Болгария. Как отмечает Bloomberg, раньше в Европу поступало по 1,5 миллиона баррелей российской нефти.