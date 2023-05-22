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Объем поставок российской нефти в Азию достиг пика с начала 2022 года

Поставки нефти из России в Азию достигли пика с начала 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Объем поставок российской нефти в Азию достиг пика
© ТАСС

Отмечается, что общий объём сырой нефти, отправленной в Китай, Индию и Турцию, за последние четыре недели увеличился до 3,81 миллионов баррелей в день. Как сообщает издание, это является максимумом с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать эти показатели с начала 2022 года. В январе 2022-го эти объёмы составляли немногим больше 1 миллиона баррелей в день.

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При этом совокупный объём экспорта российской нефти также побил рекорд – 3,9 миллионов баррелей в день. Источник также отметил, что зафиксировал поставки в размере 63 тысяч баррелей в день, которые направились в Европу. Единственным пунктом назначения этой нефти была Болгария. Как отмечает Bloomberg, раньше в Европу поступало по 1,5 миллиона баррелей российской нефти.

Ранее сербское издание Danas сообщило, что главными импортерами российских энергоресурсов по прежнему остаются государства Евросоюза и Китай.

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