Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,62%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.954,40 долл. и сопротивление — на 1.988,80 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 103,16 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 0,66%, достигнув отметки 23,70 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,01%, дойдя до уровня 3,68 долл. за фунт.