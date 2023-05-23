Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,62%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.954,40 долл. и сопротивление — на 1.988,80 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 103,16 долл.