Новые санкции против алмазов из РФ навредят миллиону рабочих в Индии

Новые санкции в отношении алмазов из России приведут к "большой неопределенности" для миллиона рабочих в индийском алмазном центре - городе Сурат. Об этом сообщает The Economic Times.

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По данным издания, Сурат уже страдает от сокращения поставок и падения спроса.

Председатель совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах отметил, что санкции могут привести к "большой неопределенности с трудоустройством одного миллиона рабочих".

В статье отмечается, что из-за текущего сниженного спроса отрасль справляется, несмотря на сокращение предложения алмазного сырья.

"Проблема возникнет, когда спрос возрастет", — подчеркнул Шах.