Цены на газ в Европе упали до двухлетнего минимума

Цена на газ в Европе рухнула ниже $300
Стоимость газа в Европе продемонстрировала снижение ниже отметки в $300 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 мая 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или €26,8 за МВт•ч. Снижение стоимости с начала дня составило 3,3%.
Такая динамика обусловлена высокой заполненностью газовых хранилищ, рекордными поступлениями сжиженного природного газа и теплой погодой.
Заполненность хранилищ Европы к настоящему времени составляет оценивается в 66,5%.
Ранее глава Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов заявил «Российской газете» о наличии у России шанса вернуться на европейский газовый рынок. По его словам, решающими будут ближайшие два года, и многое будет зависеть от европейской промышленности.