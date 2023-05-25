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Названы три основных покупателя российского золота

На мировом рынке золота в 2022-2023 годах произошли значительные изменения, отметил обозреватель Питер Хобсон в статье для Reuters. Он пояснил, что главными покупателями драгоценного металла стали Китай, Турция и ОАЭ.

По данным эксперта, Россия в 2021 году экспортировала в ОАЭ 1,3 тонны золота. В период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года в страну было направлено 75,7 тонны золота на общую сумму в $4,3 млрд.

В топ-3 также попали КНР и Турция - они импортировали за этот же период по 20 тонн драгметалла каждая. Автор уточнил, что поставки в Китай шли через Гонконг.

Обозреватель заметил, что в 2022 году российские предприятия произвели 325 тонн золота. Более трети (116,3 тонны) было направлено на экспорт.

По оценке аналитиков, оставшиеся 208,7 тонн драгметалла были использованы для внутренних нужд, либо экспортированы в рамках торговых операций, не включенных в официальную статистику.

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Напомним, что до 7 марта 2022 года российское золото преимущественно направлялось в Великобританию. После введения Лондоном, а затем и Евросоюзом, Швейцарией, Соединенными Штатами и Канадой санкций Россия была вынуждена найти новых покупателей.

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