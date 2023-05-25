$79.97-0.0285.92+0.04

Депутат Гусев: обязательный ОСГОП для такси вызовет рост цен

Введение для такси обязательного страхования ОСГОП приведет к росту тарифов на перевозки. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в рамках дискуссии о новых правилах для перевозчиков, состоявшейся на X конференции "Современное такси" в Екатеринбурге. "Понятно, что страховщики, которые сейчас не могут собрать от 30 до 50% платежей по ОСАГО, пытаются это компенсировать. Но мы также понимаем, что таксопарки вынуждены будут переложить затраты на плечи тех, кто пользуется услугами такси, и стоимость такси для пассажиров вырастет", - заявил он. По словам депутата, по официальной статистике ЦБ РФ по состоянию на 1 января 2023 года, из 453 тысяч легковых такси официально застраховано лишь 76 141 автомобиль. Он добавил, что текущая система обязательного страхования не работает в случае с такси, а государство хочет ввести еще один вид обязательного страхования для этой категории транспорта. "Когда вводится новый закон, особенно касающийся регулирования таких сложных отраслей, как такси, всегда возникают сложности переходного периода. Для того, чтобы отрасль могла продолжать стабильно работать в период меняющихся условий, необходимо предусмотреть переходный период для наиболее чувствительных норм", - отметил депутат. Ранее думский комитет по финансовому рынку рекомендовал к принятию во втором чтении законопроекта, который распространяет действие закона об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков на перевозки легковым такси в пределах 2 млн рублей по рискам ущерба жизни и здоровью пассажиров.

Депутат Гусев: обязательный ОСГОП для такси вызовет рост цен
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий