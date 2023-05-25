Депутат Гусев: обязательный ОСГОП для такси вызовет рост цен

Введение для такси обязательного страхования ОСГОП приведет к росту тарифов на перевозки. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в рамках дискуссии о новых правилах для перевозчиков, состоявшейся на X конференции "Современное такси" в Екатеринбурге. "Понятно, что страховщики, которые сейчас не могут собрать от 30 до 50% платежей по ОСАГО, пытаются это компенсировать. Но мы также понимаем, что таксопарки вынуждены будут переложить затраты на плечи тех, кто пользуется услугами такси, и стоимость такси для пассажиров вырастет", - заявил он. По словам депутата, по официальной статистике ЦБ РФ по состоянию на 1 января 2023 года, из 453 тысяч легковых такси официально застраховано лишь 76 141 автомобиль. Он добавил, что текущая система обязательного страхования не работает в случае с такси, а государство хочет ввести еще один вид обязательного страхования для этой категории транспорта. "Когда вводится новый закон, особенно касающийся регулирования таких сложных отраслей, как такси, всегда возникают сложности переходного периода. Для того, чтобы отрасль могла продолжать стабильно работать в период меняющихся условий, необходимо предусмотреть переходный период для наиболее чувствительных норм", - отметил депутат. Ранее думский комитет по финансовому рынку рекомендовал к принятию во втором чтении законопроекта, который распространяет действие закона об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков на перевозки легковым такси в пределах 2 млн рублей по рискам ущерба жизни и здоровью пассажиров.