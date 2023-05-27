В России предупредили о нехватке важных видов мясной продукции

К настоящему время на российском внутреннем рынке образовалась «физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера. Одной из главных причин могли стать производственные трудности в Белогородской области, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства AD Limited и отраслевые источники.

© Газета.Ru

Белогородская область является лидером по объемам производства мяса птицы на российском рынке. На долю региона приходится 12,1%, или 264,4 тыс. тонн продукции с января по апрель текущего года. Сложности связаны с поставкой сырья, ингредиентов для выращивания курицы, а также с логистикой, уточняется в статье.

«На российском рынке сформировалась физическая нехватка объемов тушки и филе бройлера <....> Одни из возможных причин — трудности у производителей Белгородской области, а также рост экспорта, прежде всего в Саудовскую Аравию. Экспорт мяса птицы из России в первом квартале 2023 года вырос на 4% до 86 200 тонн», — заключается в материале.