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Запорожская область захотела экспортировать зерно в Китай

Фермеры Запорожской области готовы экспортировать в Китай до двух миллионов тонн зерна в год. Об этом заявил Евгений Балицкий.

Запорожская область захотела экспортировать зерно в Китай
© РИА Новости

По его словам, китайский рынок является для властей субъекта стратегическим направлением. Чиновник заверил, что помимо зерновых предприниматели готовы поставлять в КНР готовую продукцию, например муку, а также растительное масло.

«Мы очень хотели бы во взаимодействии с Китайской Народной Республикой получить для себя сбыт двух миллионов тонн наших зерновых, которые мы выращиваем на реализацию», — сказал Балицкий.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном, выращенным местными фермерами.

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