$79.97-0.0285.92+0.04

Запрет G7 на российские алмазы нанесет ущерб Индии

Санкции против российских алмазов ударят по ювелирной отрасли Индии, рассказал президент Индийского института алмазов Динеш Навадия. Об этом пишет «Прайм».

Запрет G7 на российские алмазы нанесет ущерб Индии
© РИА Новости

Отмечается, что США ввели два пакета рестрикций против российских драгоценных камней.

11 марта 2022 года Вашингтон запретил ввоз на территорию страны бриллиантов, добытых и обработанных в России, в мае 2023 года был введен запрет на ввоз камней, найденных на российских месторождениях, но обработанных в третьих странах.

Навадия подчеркнул, что на фоне санкций в ювелирной сфере в Индии началась паника. Он добавил, что решение лидеров «Большой семерки» (G7), принятое на саммите в Японии, политически мотивировано и противоречит интересах отрасли в целом.

Глава института пояснил, что доля российских алмазов достигает 29% от общего объема импорта камней этого типа в Индию.

По его словам, обработанные в стране бриллианты поступают затем в США, Китай и ОАЭ. При этом Соединенные Штаты выкупают львиную долю драгоценностей.

Соответственно, запрет на ввоз ювелирных изделий из бриллиантов в США и Европу приведет к тяжелым последствиям для индустрии, вплоть до полного разрушения некоторых ее отраслей, резюмировал Навадия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий