Запрет G7 на российские алмазы нанесет ущерб Индии

Санкции против российских алмазов ударят по ювелирной отрасли Индии, рассказал президент Индийского института алмазов Динеш Навадия. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что США ввели два пакета рестрикций против российских драгоценных камней.

11 марта 2022 года Вашингтон запретил ввоз на территорию страны бриллиантов, добытых и обработанных в России, в мае 2023 года был введен запрет на ввоз камней, найденных на российских месторождениях, но обработанных в третьих странах.

Навадия подчеркнул, что на фоне санкций в ювелирной сфере в Индии началась паника. Он добавил, что решение лидеров «Большой семерки» (G7), принятое на саммите в Японии, политически мотивировано и противоречит интересах отрасли в целом.

Глава института пояснил, что доля российских алмазов достигает 29% от общего объема импорта камней этого типа в Индию.

По его словам, обработанные в стране бриллианты поступают затем в США, Китай и ОАЭ. При этом Соединенные Штаты выкупают львиную долю драгоценностей.