Саудовская Аравия призвала соблюдать условия сокращения добычи нефти

Власти Саудовской Аравии выразили России недовольство из-за того, что Москва якобы не в полной мере выполнила обещание по сокращению добычи нефти на фоне ограничительных мер со стороны Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Отмечается, что российские официальные лица неоднократно заявляли о выполнении обязательств в сфере добычи углеводородов в полном объеме.

Источник пояснил, что власти королевства обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные в апреле сокращения.

По его данным, между двумя крупнейшими производителями нефти в мире возникли «трения». Они становятся все более очевидными в преддверии встречи министров экономики стран ОПЕК+, запланированной на 4 июня, добавил собеседник газеты.