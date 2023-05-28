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Саудовская Аравия призвала соблюдать условия сокращения добычи нефти

Власти Саудовской Аравии выразили России недовольство из-за того, что Москва якобы не в полной мере выполнила обещание по сокращению добычи нефти на фоне ограничительных мер со стороны Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Саудовская Аравия призвала соблюдать условия сокращения добычи нефти
© РИА Новости

Отмечается, что российские официальные лица неоднократно заявляли о выполнении обязательств в сфере добычи углеводородов в полном объеме.

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Источник пояснил, что власти королевства обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные в апреле сокращения.

По его данным, между двумя крупнейшими производителями нефти в мире возникли «трения». Они становятся все более очевидными в преддверии встречи министров экономики стран ОПЕК+, запланированной на 4 июня, добавил собеседник газеты.

Напомним, что в начале апреля 2023 года входящие в картель государства заявили о значительном добровольном сокращении добычи. В частности, Эр-Рияд и Москва пообещали снизить добычу на 500 тыс. барр. в сутки с мая до конца года.

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