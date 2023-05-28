Минэнерго РФ: Запад продолжает покупать российские нефть и газ

Западные страны по-прежнему приобретают российские углеводороды, но на фоне международной повестки они осуществляют закупки не напрямую, а обходными путями, рассказал в эфире «Россия 1» министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что журналисты задали вопрос министру о текущей ситуации на рынке энергоресурсов. В частности, они пожелали узнать, правильно ли они понимают, что Запад продолжает покупать российские нефть и газ, но не напрямую, а опосредованно.

«Правильно», - ответил Шульгинов.

Ранее министр энергетики сообщил, что Россия продолжает выполнять все взятые обязательства по поставкам энергоресурсов.