Минэнерго РФ: Запад продолжает покупать российские нефть и газ
Западные страны по-прежнему приобретают российские углеводороды, но на фоне международной повестки они осуществляют закупки не напрямую, а обходными путями, рассказал в эфире «Россия 1» министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что журналисты задали вопрос министру о текущей ситуации на рынке энергоресурсов. В частности, они пожелали узнать, правильно ли они понимают, что Запад продолжает покупать российские нефть и газ, но не напрямую, а опосредованно.
«Правильно», - ответил Шульгинов.
Ранее министр энергетики сообщил, что Россия продолжает выполнять все взятые обязательства по поставкам энергоресурсов.
Шульгинов уточнил, что российская энергетическая отрасль, несмотря на санкции со стороны Вашингтона и Брюсселя, стабильно работает.