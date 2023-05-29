Индекс Мосбиржи превысил 2 700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку 2 700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,58%, до 2 697,46 пункта, а затем перешел к росту до 2 705,13 пункта (+0,86%). В то же время индекс РТС прибавлял 0,51% и составлял 1 060,98 пункта.
К 10:10 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост и находится на уровне 2 709,73 пункта (+1,03%). В то же время индекс РТС прибавляет 1,04%, достигая 1 066,65 пункта.