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Национальную российскую криптобиржу отменили

Долгое время обсуждалась идея создания национальной криптобиржи для контроля источников криптовалют у трейдеров. Сейчас правительство рассматривает возможность адаптации закона для уже существующих бирж

Национальную российскую криптобиржу отменили
© Ferra.ru

Правительство России планирует разработать правила для криптовалютных бирж вместо создания национальной биржи. Такое решение было объявлено главой комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолием Аксаковым. Он сообщил, что вместо единой биржи будут созданы правила для работы таких бирж, которые будут использовать криптовалюты для международных платежей. Регулирование деятельности криптобирж будет осуществлять Центробанк.

Министерство финансов также стремится достичь компромисса с Центробанком в отношении легализации майнинга и использования криптовалюты для международных расчётов в рамках экспериментально-правового режима, по словам директора департамента финансовой политики, Ивана Чебескова.

Зампред Банка России, Алексей Гузнов, заявил, что в будущем криптобиржи станут платформами для взаимодействия между экспортёрами и импортёрами, а также позволят осуществлять параллельный импорт товаров.

Однако замминистра финансов, Алексей Моисеев, выразил сомнения относительно использования криптовалют для обхода санкций. Он объяснил, что большинство популярных криптовалют могут быть прослежены финансовыми разведками всех стран.

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