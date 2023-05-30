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Эксперт назвал конъюнктурным всплеском повышение курса доллара до 81 рубля

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля. Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил это реакцией на то, что в США был достигнут компромисс по вопросу повышения планки госдолга.

По мнению эксперта, фундаментальных причин для снижения или повышения курса доллара сейчас нет, пишет агентство RT, поэтому нет смысла сейчас говорить об этом эпизоде как о тенденции.

По его словам, это реакция на достигнутый в США компромисс по повышению планки госдолга, конъюнктурный всплеск. И в ближайшее время курс доллара вернется в прежнее русло - будет колебаться около 80 рублей.

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