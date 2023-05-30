Бесплатный газ снизит инфляцию в Турции до отрицательных значений

В Турции может быть зафиксирована первая отрицательная инфляция в месячном выражении более чем за четыре года. Об этом со ссылкой на статистическое управление страны (TurkStat) пишет Bloomberg.

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Это может произойти на фоне выполнения президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом своих предвыборных обещаний о предоставлении домохозяйствам бесплатного природного газа в течение месяца. TurkStat заявил, что нулевые цены на газ будут зафиксированы в мае.

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Управление статистики ожидает, что это решение существенно повлияет на снижение индекса потребительских цен, в котором позиции «городской газ и природный газ» имеют вес чуть менее трех процентов. Главный экономист Yatirim Finansman Securities заявил, что бесплатный газ повышает вероятность отрицательного ежемесячного показателя. По его словам, годовая инфляция при этом может замедлиться до менее чем 40 процентов по сравнению с апрельскими 43,7 процента. Следующие данные по инфляции в Турции будут обнародованы 5 июня.

В последний раз Турция сообщала об отрицательной месячной инфляции в декабре 2018 года. В среднем за последний год этот показатель составил 3,1 процента. В октябре 2022 года годовая инфляция достигла пика на уровне 85,5 процента и с тех пор замедляется, в основном благодаря снижению цен на энергоносители и так называемому эффекту высокой базы (сравнение цен с быстрым ростом в предыдущем году).

О победе Эрдогана во втором туре президентских выборов стало известно вечером 28 мая. После этого национальная валюта Турции упала в цене, и эксперты Morgan Stanley предупредили о дальнейшем обвале курса. По их мнению, резкое ослабление лиры связано с решением Центробанка снижать процентные ставки, несмотря на высокую инфляцию.

На момент написания материала турецкая национальная валюта торговалась по курсу 20,38 лиры за доллар и 22,03 лиры за евро.