Цена нефти Brent рухнула ниже $72 за баррель

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent продемонстрировала снижение на 2,3%, до $71,82 за баррель в ходе торгов. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures на 13:28 мск.

Падение до подобного уровня произошло впервые с 4 мая.

Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,4%, до $67,83 за баррель.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил РБК, что цена нефти падает под влиянием статистики, зафиксировавшей снижение деловой активности в производственном секторе КНР.

Также агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные расчеты, ранее сообщило, что поставки российской нефти на международные рынки в последние недели продолжают превышать уровень февраля, который Россия брала как исходный для сокращения добычи.