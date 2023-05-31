Индия закупилась российской нефтью

В 2023 финансовом году импорт сырой нефть из России в Индию вырос в 14 раз. Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на годовой отчет Резервного банка Индии.

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Общий объем импорта вырос до 162,2 миллиарда долларов. Это произошло за счет того, что местные нефтеперерабатывающие заводы получили доступ к большим объемам российской сырой нефти по сильно сниженным ценам. В итоге Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в страну.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.