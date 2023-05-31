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Индия закупилась российской нефтью

В 2023 финансовом году импорт сырой нефть из России в Индию вырос в 14 раз. Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на годовой отчет Резервного банка Индии.

Индия закупилась российской нефтью
© Lenta.ru

Общий объем импорта вырос до 162,2 миллиарда долларов. Это произошло за счет того, что местные нефтеперерабатывающие заводы получили доступ к большим объемам российской сырой нефти по сильно сниженным ценам. В итоге Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в страну.

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Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.

По оценкам аналитиков, Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с результатом 360 тысяч баррелей в сутки. Его позволит достигнуть продолжающееся увеличение закупок российской нефти, которые превысят два миллиона баррелей в сутки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже назвал продажу в страны ЕС бензина или дизельного топлива, произведенного из российского сырья, обходом санкций и предложил задействовать механизмы на уровне национальных правительств.

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