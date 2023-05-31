Эксперты спрогнозировали курс доллара на июнь

По мнению экспертов, курс доллара снизится на 46 копеек в июне и будет равен 80,64 рубля. При этом курс евро также снизится – на 57 копеек, до 85,94 рублей. Юань, как считают эксперты, тоже ждёт снижение курса на 4 копейки, до 11,34 рублей.