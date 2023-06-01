Стоимость газа в Европе упала до двухлетнего минимума

В ходе торгов 1 июня стоимость фьючерсов на газ с доставкой в июле на лондонской бирже ICE снизилась до минимума за два года. Цены упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров и опускались ниже 268 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки. Это минимальная стоимость топлива с сентября 2021 года.