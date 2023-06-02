Украина заявила о готовности рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака

«Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться», — заявил он, подчеркнув, что при этом страна не гарантирует, что примет положительное решение по данному вопросу.