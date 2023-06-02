Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в пятницу демонстрирует снижение индексов Мосбиржи и РТС, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2 684,59 пункта (-1,36%), долларовый индекс РТС снизился на 1,3%, до 1 048,06 пункта.

По данным торговой площадки на 10:16 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,45% и находится на отметке до 2 709,39 пункта, индекс РТС снижался на 0,48%, до 1 056,83 пункта.