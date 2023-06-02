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Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в пятницу демонстрирует снижение индексов Мосбиржи и РТС, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов
© ТАСС

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2 684,59 пункта (-1,36%), долларовый индекс РТС снизился на 1,3%, до 1 048,06 пункта.

По данным торговой площадки на 10:16 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,45% и находится на отметке до 2 709,39 пункта, индекс РТС снижался на 0,48%, до 1 056,83 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,03%, до 80,73 рубля, евро рос на 0,15%, до 86,96 рубля. Юань прибавлял 0,25%, достигая 11,377 рубля.

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