Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта

На фоне утверждения Сенатом США повышения потолка госдолга, что позволяет избежать дефолта, нефтяные котировки перешли к росту, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Августовские фьючерсы эталонного сорта Brent поднимались выше 75 долларов за баррель, июльские фьючерсы WTI превысили 70 долларов.

1 июня законопроект утвердила палата представителей. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, но инвесторы не сомневаются, что это произойдет.

Споры о повышении потолка госдолга США и параметрах сделки между республиканцами и демократами нервировали инвесторов, так как итоговый результат прямо влиял на параметры спроса и предложения на рынке. Достигнутое решение успокоило участников торгов и привело к увеличению спроса.

По состоянию на 10:20 по московскому времени Brent торгуется на уровне 75,14 доллара за баррель (плюс 1,14 процента), а WTI — 70,9 доллара (плюс 1,16 процента). В конца мая стоимость Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель.