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Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта

На фоне утверждения Сенатом США повышения потолка госдолга, что позволяет избежать дефолта, нефтяные котировки перешли к росту, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Августовские фьючерсы эталонного сорта Brent поднимались выше 75 долларов за баррель, июльские фьючерсы WTI превысили 70 долларов.

Цены на нефть пошли вверх после решения США избежать дефолта
© ТАСС

1 июня законопроект утвердила палата представителей. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, но инвесторы не сомневаются, что это произойдет.

Споры о повышении потолка госдолга США и параметрах сделки между республиканцами и демократами нервировали инвесторов, так как итоговый результат прямо влиял на параметры спроса и предложения на рынке. Достигнутое решение успокоило участников торгов и привело к увеличению спроса.

По состоянию на 10:20 по московскому времени Brent торгуется на уровне 75,14 доллара за баррель (плюс 1,14 процента), а WTI — 70,9 доллара (плюс 1,16 процента). В конца мая стоимость Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель.

Другим значимым фактором, определяющим цену на нефть, остается предстоящая 4 июня министерская встреча ОПЕК+ в Вене, которая пройдет на фоне неисполнения планов по добровольному сокращению добычи и растущих противоречий между участниками сделки.

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