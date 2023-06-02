ЦБ сообщил о максимальном притоке денег россиян на брокерские счета

Чистый приток средств физических лиц в I квартале 2023 года был максимальным с конца 2021 года и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн рублей. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Так, доля акций резидентов в структуре активов достигла 30% и практически сравнялась с долей облигаций резидентов (32%). Доля иностранных активов снизилась (с 31 до 28%) благодаря выпуску замещающих облигаций и продаже иностранных акций на доступных площадках.

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Число клиентов на брокерском обслуживании также увеличилось - до 24,5 млн человек, а средний размер счета - без учета пустых и с небольшими суммами - возросло до 1,4 млн с 1,3 млн рублей. При этом доля пустых счетов остается очень высокой. Лишь каждый восьмой счет имеет сумму активов выше 10 тыс. рублей. Основная часть активов приходится на счета квалифицированных инвесторов, доля которых составляет менее 2% от общего числа клиентов.

В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн рублей благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. При этом клиенты уходили из массовых долгосрочных стратегий, в том числе открытых в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Средний размер портфеля розничного инвестора в доверительном управлении возрос с 1,5 млн до 1,7 млн рублей.

ИИС

Объем портфелей ИИС по итогам января - марта 2023 года составил 471 млрд рублей (-5% в годовом сравнении). При этом нетто-оттоки с ИИС по итогам квартала равнялись 7 млрд рублей, что является максимальным значением с начала действия этого института в 2015 году. В отчетном квартале превышение оттоков над взносами по брокерским ИИС было зафиксировано впервые с начала 2015 года, в то время как по ИИС в рамках доверительного управления (ДУ) такая ситуация сохраняется на протяжении уже трех кварталов.