Казахстан заявил о готовности обеспечить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстанские власти заинтересованы в транзите российского газа по территории республики в Узбекистан и готовы предоставить для этого необходимую инфраструктуру. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Узбекистан и "Газпром" продолжают переговоры по объемам и цене на газ. Казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию. Как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем предоставить нашу инфраструктуру", - сказал он, выступая в нижней палате парламента.

Глава ведомства отметил, что "уже в осенне-зимнем сезоне следующего года" такая инфраструктура будет готова. "Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, и в целом в рамках увеличения надежности энергоснабжения Центральноазиатского региона", - пояснил Саткалиев.

В середине мая министр заявлял, что власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан. В апреле текущего года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщал, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр".