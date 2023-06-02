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Казахстан заявил о готовности обеспечить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстанские власти заинтересованы в транзите российского газа по территории республики в Узбекистан и готовы предоставить для этого необходимую инфраструктуру. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Казахстан заявил о готовности обеспечить транзит российского газа в Узбекистан
© РИА Новости

"Узбекистан и "Газпром" продолжают переговоры по объемам и цене на газ. Казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию. Как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем предоставить нашу инфраструктуру", - сказал он, выступая в нижней палате парламента.

Глава ведомства отметил, что "уже в осенне-зимнем сезоне следующего года" такая инфраструктура будет готова. "Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, и в целом в рамках увеличения надежности энергоснабжения Центральноазиатского региона", - пояснил Саткалиев.

В середине мая министр заявлял, что власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан. В апреле текущего года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщал, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр".

В ноябре минувшего года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех стран в этой сфере. В январе текущего года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.

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