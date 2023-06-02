Эксперты рассказали, что будет с рублем на следующей неделе

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что будет с рублём на следующей неделе. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, на следующей неделе рубль может опять немного ослабнуть.

«Мы считаем, что на предстоящей неделе рубль может снова немного ослабнуть. Предполагаемый торговый диапазон составляет 80-84 за доллар, 86-90 за евро, 11,3-11,7 за юань», – рассказал аналитик.

Васильев также уточнил, что на ослабление рубля влияют слабость сырьевых цен на мировом рынке, а также сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса России. Рост спроса на валюту, как пояснил аналитик, происходит из-за летнего туризма (выезжающие за рубеж используют валюту для поездок за границу), а также из-за уходящих из России иностранных компаний.