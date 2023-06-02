$80.88-0.0987.10+0.52

Эксперты рассказали, что будет с рублем на следующей неделе

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что будет с рублём на следующей неделе. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперты рассказали, что будет с рублем на следующей неделе
© РИА Новости

По его словам, на следующей неделе рубль может опять немного ослабнуть.

«Мы считаем, что на предстоящей неделе рубль может снова немного ослабнуть. Предполагаемый торговый диапазон составляет 80-84 за доллар, 86-90 за евро, 11,3-11,7 за юань», – рассказал аналитик.

Васильев также уточнил, что на ослабление рубля влияют слабость сырьевых цен на мировом рынке, а также сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса России. Рост спроса на валюту, как пояснил аналитик, происходит из-за летнего туризма (выезжающие за рубеж используют валюту для поездок за границу), а также из-за уходящих из России иностранных компаний.

Ранее китайский юань вырос до 11,5 рублей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий