Польша выступила за поставки в ЕС критически важных минералов из Канады

«Я собираюсь поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС в конце июня, потому что мы часто обсуждаем эту тему в контексте Китая. Важно посмотреть на этот вопрос с точки зрения трансатлантических отношений», — сказал Моравецкий по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.