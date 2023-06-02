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Польша выступила за поставки в ЕС критически важных минералов из Канады

Варшава намерена поднять на саммите Евросоюза вопрос поставок из Канады редкоземельных элементов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Польша выступила за поставки в ЕС критически важных минералов из Канады
© globallookpress.com

Он уточнил, что речь идет о критически важных минералах, которых в Канаде много.

«Я собираюсь поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС в конце июня, потому что мы часто обсуждаем эту тему в контексте Китая. Важно посмотреть на этот вопрос с точки зрения трансатлантических отношений», — сказал Моравецкий по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ЕС зависит от Китая в вопросе редкоземельных элементов на 98%.

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