В Индонезии захотели нарастить поставки кофе в Россию

Индонезия хотела бы нарастить поставки кофе в Россию. Об этом заявила замминистра экономики республики по вопросам продовольствия и АПК Мусдалифах Махмуд.

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«России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда. Мы занимаем четвертое место в мире по производству кофе», — отметила замминистра в беседе с РИА Новости.

Однако соглашений с Россией по этому вопросу пока нет, обсуждения ведутся с представителями бизнеса.