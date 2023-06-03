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«Газпром» снизил прокачку газа через Украину

На 3 июня текущего года подтвержденная заявка на прокачку топлива российского энергетического холдинга «Газпром» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Европу составила 40,3 млн кубометров. Днем ранее этот показатель находился на уровне 40,6 млн кубов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя монополиста.

«Газпром» снизил прокачку газа через Украину
© Газета.Ru

При этом заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. По этой причине резко нарастить объемы транзита газа через территорию Украины в европейские страны не получится, уточняется в статье.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 40,3 млн кубометров на 3 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заключается в материале.

1 июня бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года. Позиция украинской стороны по данному вопросу оказалась «категоричной».

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