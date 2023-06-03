«Газпром» снизил прокачку газа через Украину

На 3 июня текущего года подтвержденная заявка на прокачку топлива российского энергетического холдинга «Газпром» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Европу составила 40,3 млн кубометров. Днем ранее этот показатель находился на уровне 40,6 млн кубов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя монополиста.

© Газета.Ru

При этом заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. По этой причине резко нарастить объемы транзита газа через территорию Украины в европейские страны не получится, уточняется в статье.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 40,3 млн кубометров на 3 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заключается в материале.