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"Газпром" приостановил прокачку газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" с 5 июня на неделю приостанавливает прокачку газа по "Турецкому потоку" в связи с проведением планового технического обслуживания. Об этом ранее сообщали в пресс-службе холдинга.

«Газпром» приостановил прокачку газа по «Турецкому потоку»
© РИА Новости

"Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно", - отметили в компании.

В прошлом году работы также проводились летом, с 21 по 28 июня.

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"Турецкий поток" является экспортным газопроводом, его мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год. Одна ветка трубы предназначена для турецких потребителей, а вторая, транзитная, для европейских стран.

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