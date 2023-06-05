"Газпром" приостановил прокачку газа по "Турецкому потоку"
"Газпром" с 5 июня на неделю приостанавливает прокачку газа по "Турецкому потоку" в связи с проведением планового технического обслуживания. Об этом ранее сообщали в пресс-службе холдинга.
"Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно", - отметили в компании.
В прошлом году работы также проводились летом, с 21 по 28 июня.
"Турецкий поток" является экспортным газопроводом, его мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год. Одна ветка трубы предназначена для турецких потребителей, а вторая, транзитная, для европейских стран.