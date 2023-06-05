«Газпром» приостановил прокачку газа по «Турецкому потоку»

"Газпром" с 5 июня на неделю приостанавливает прокачку газа по "Турецкому потоку" в связи с проведением планового технического обслуживания. Об этом ранее сообщали в пресс-службе холдинга.

"Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно", - отметили в компании.

В прошлом году работы также проводились летом, с 21 по 28 июня.