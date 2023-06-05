$81.33+0.4587.03-0.07

Европа заполнила газовые хранилища на 70 процентов

Газовые хранилища в Европе по состоянию на начало июня заполнены на 70 процентов при цели в 90 процентов к 1 ноября. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, передает РИА Новости.

Европа заполнила газовые хранилища на 70 процентов
© lenta.ru

При этом он подтвердил, что европейские страны рассматривают возможность закачки газа в подземные хранилища Украины. В настоящее время ЕК обсуждает способ их использования.

Первым о такой возможности рассказал вице-президент ЕК Марош Шефчович. Предложенная схема предполагает гарантии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) тем компаниям, что согласятся хранить топливо на территории Украины. Позднее другие источники указали, что страховые гарантии могут также дать правительства и финансовые институты.

По словам Макфи, пока что добавить к сказанному Шефчовичем нечего. «Еврокомиссия действительно изучает, как гарантии… могли бы, возможно, способствовать получению доступа европейских стран к газовым хранилищам на Украине», — заключил он.

Текущая ситуация заполненностью газовых хранилищ в Европе складывается гораздо лучше, чем в последние годы. На этом фоне стоимость топлива падала в районе 250 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 5 июня она поднялась выше 300 долларов, что по-прежнему в три раза ниже, чем год назад.

Ранее сообщалось, что «Газпром» остановил прокачку по газопроводу «Турецкий поток» на неделю для ежегодных профилактических работ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий