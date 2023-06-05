Швейцарский франк с ростом вернулся на Мосбиржу

После долгого перерыва на торги Мосбиржи вернулся швейцарский франк – и сразу показал рост в 37,43%. Об этом сообщает РБК «Инвестиции».

Согласно итогам торгов, курс швейцарского франка резко вырос на 37,43%, до 83,2 рублей. При этом в моменте рост достиг 47,83%. Однако обороты валюты оказались не слишком большими – за день торгов прошло всего 13 сделок на общую сумму в 1,1 миллион рублей.

Напомним, что швейцарский франк не торговался в России с 10 июня 2022 года, но 5 июня 2023 года Мосбиржа снова начала торги в особом, не предусматривающем поставки, режиме.

«Данный инструмент запущен по просьбе участников рынка. Как и при запуске любого нового инструмента, требуется время для автоматизации процессов бэк-офиса, перестройки внутренних процессов. Мы ожидаем увеличения объемов и ликвидности в инструменте по мере адаптации процессов у участников», – объяснили ситуацию в пресс-службе Мосбиржи.