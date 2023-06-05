Saudi Aramco повысила июльские цены на нефть для США, Европы и Азии

Нефтегазовая государственная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены в Июле на нефть для покупателей из США, Европы и Азии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

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Повышение цен произошло после 35-го заседания ОПЕК+, которое состоялось 4 июня. Так, цена сорта Arab Light выросла на 0,45 долларов за баррель и на 2,55 доллара превышает стоимость бенчмарка Oman/Dubai. Кроме того, на эту же сумму выросли цены на все сорта нефти для азиатского рынка.

Тоже самое случилось с нефтью для США и северо-западной Европы. Saudi Aramco повысила цены на все сорта нефти, которые поставляются в эти регионы, на 0,9 долларов. Это означает, что в США саудовская нефть будет стоить с премией 7,15 долларов по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI), а в Европе она будет на 3 доллара дороже, чем Brent.

Цены на все сорта нефти для средиземноморских покупателей также увеличились на 0,6 долларов за баррель. Теперь они дороже нефти Brent на 2,5 долларов.