Saudi Aramco повысила июльские цены на нефть для США, Европы и Азии
Нефтегазовая государственная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены в Июле на нефть для покупателей из США, Европы и Азии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Повышение цен произошло после 35-го заседания ОПЕК+, которое состоялось 4 июня. Так, цена сорта Arab Light выросла на 0,45 долларов за баррель и на 2,55 доллара превышает стоимость бенчмарка Oman/Dubai. Кроме того, на эту же сумму выросли цены на все сорта нефти для азиатского рынка.
Тоже самое случилось с нефтью для США и северо-западной Европы. Saudi Aramco повысила цены на все сорта нефти, которые поставляются в эти регионы, на 0,9 долларов. Это означает, что в США саудовская нефть будет стоить с премией 7,15 долларов по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI), а в Европе она будет на 3 доллара дороже, чем Brent.
Цены на все сорта нефти для средиземноморских покупателей также увеличились на 0,6 долларов за баррель. Теперь они дороже нефти Brent на 2,5 долларов.
Ранее Саудовская Аравия договорилась о сокращении добычи нефти для повышения цен.