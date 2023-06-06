ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 2 млрд рублей с расчетами 5 июня

Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 июня на сумму 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 2 июня также составила 2 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил, что с 10 мая по 6 июня 2023 года направит на продажу иностранной валюты 40,4 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 2 млрд рублей.