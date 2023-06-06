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Цены на газ в Европе резко упали

Биржевая стоимость газа в Европе рухнула на 14 процентов с начала торгового дня 6 июня после резкого скачка 5 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе резко упали
© Lenta.ru

На минимуме июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижались в цене до 300 долларов за тысячу кубометров, в верхней точке они достигали отметки в 341 доллар. На момент написания материала газ торговался на уровне 303 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее цены подскочили более чем на 20 процентов. Причем до этого котировки опускались до минимальных за несколько лет 250 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты объяснили резкий рост цен приближением жаркой погоды, началом сезона ремонтов, итогами заседания комитета ОПЕК+ и решением Еврокомиссии (ЕК) не продлевать чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.

При этом специалисты не считают ситуацию на рынке изменением тренда, поскольку фундаментально спрос на топливо не растет, а все указанные факторы провоцируют скорее временную тревогу инвесторов. Замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов предположил, что речь идет об «отскоке дохлой кошки», когда после продолжительного падения котировки вроде бы показывают резкий рост, но только чтобы упасть еще сильнее.

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