Владельцам иностранных ценных бумаг хотят отменить льготы по НДФЛ

— Абсолютно не повлияет, потому что для иностранных бумаг это уже неактуально, а по российским бумагам инвесторы в основном долгосрочные, и на них это и так распространялось. Большинство клиентов, инвесторов на рынке — не спекулянты, а портфельные инвесторы. Налоговый вычет — это существенная составляющая при долгосрочном владении бумагами. Но я не думаю, что такая налоговая льгота окажет существенное влияние на фондовый рынок. Кто хотел торговать иностранными бумагами, и так уже перешли в другие юрисдикции, а для российских владельцев бумаг они и так действовали.