Владельцам иностранных ценных бумаг хотят отменить льготы по НДФЛ

Минфин предлагает отменить льготы по НДФЛ почти на все иностранные ценные бумаги. В ведомстве считают, что льгота на долгосрочное владение ценными бумагами должна касаться только бумаг эмитентов из России и стран ЕАЭС. Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Министерство направило их в правительство, пишет РБК.
Если инвестор непрерывно владеет ценной бумагой три года и больше, он может оформить инвестиционный налоговый вычет от полученной прибыли. Такая возможность распространяется на доходы от всех бумаг, торгующихся на российских биржах, а также паев открытых паевых инвестиционных фондов.
Бумаги иностранных эмитентов на российских биржах также сейчас попадают под льготу, Минфин предлагает сузить список таких бумаг до стран ЕАЭС. На Мосбирже, например, торгуются облигации Белоруссии и Казахстана, на СПБ Бирже — акции «Казмунайгаза», «Казатомпрома» и банка Kaspi. Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов считает, что инициатива ощутимо не повлияет на рынок:
— Сейчас работают два налоговых вычета, бумаги на три и пять лет, которые обращаются на российских площадках, и на зарубежные бумаги. Акции зарубежных компаний при владении больше пяти лет освобождаются от налогообложения. Но особым спросом это не пользуется, потому что по факту все иностранные бумаги заблокированы в НРД, интереса в этом инструменте нет.
— Повлияет на инвесторов, их стратегию, будет ли существенное изменение на рынке?
— Абсолютно не повлияет, потому что для иностранных бумаг это уже неактуально, а по российским бумагам инвесторы в основном долгосрочные, и на них это и так распространялось. Большинство клиентов, инвесторов на рынке — не спекулянты, а портфельные инвесторы. Налоговый вычет — это существенная составляющая при долгосрочном владении бумагами. Но я не думаю, что такая налоговая льгота окажет существенное влияние на фондовый рынок. Кто хотел торговать иностранными бумагами, и так уже перешли в другие юрисдикции, а для российских владельцев бумаг они и так действовали.
Если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2024 года. Предлагаемые Минфином изменения вносятся в законопроект, который призван ввести ряд стимулирующих мер для новых индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. В частности, предлагается давать налоговый вычет с суммы до 30 млн рублей за инвестиции от десяти лет, пишет РБК. С 1 января 2023 года ЦБ уже запретил неквалифицированным инвесторам покупать бумаги компаний из недружественных стран.