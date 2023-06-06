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ТПП РФ предложила расширить внутренний рынок газа

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) и бизнес разработали и направили на рассмотрение в профильные органы поправки в закон о газоснабжении. Предлагается придать альтернативным видам газа статус равного природному газу.

ТПП РФ предложила расширить внутренний рынок газа
© Российская Газета

"В настоящее время Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" регулирует лишь порядок поставки и использования в целях газоснабжения населения и промышленных предприятий исключительно природного газа. А порядок использования сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа для целей газоснабжения в нем не определен", - отметил "РГ" президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По этой причине, уточнил глава ТПП РФ, органы власти и единый оператор газификации в своих программах по развитию газоснабжения и газификации в регионах альтернативные виды газа практически не учитывают.

Вместе с тем, в труднодоступных районах, субъектах РФ, на территории которых отсутствуют газораспределительные сети или эти сети не развиты, газификация с использованием природного газа не всегда экономически целесообразна.

Эта задача, по словам Сергея Катырина, может быть решена за счет возможного использования альтернативных источников энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа.

"Придание альтернативным видам газа статуса, равного природному трубопроводному газу, позволит включить указанные виды газа в государственные программы социальной догазификации, обеспечить паритет цены для конечных потребителей на уровне цены природного газа, значительно увеличить объёмы потребления газа на внутреннем рынке", - сообщил Сергей Катырин.

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