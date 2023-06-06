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РИА Новости: европейский потолок цен на российскую нефть оказался неэффективен

Механизм предельных цен на российские нефть и нефтепродукты, введенный западными странами в отношении РФ, оказался во многом неэффективным санкционным инструментом. Несмотря на европейские ограничения, доходы Москвы от экспорта сырья выросли по итогам февраля — апреля текущего года, сообщает РИА Новости.

В России оценили влияние предельных цен на нефть на сырьевые доходы страны
© globallookpress.com

Потолок цен на перевозку российской нефти морским путем установили на уровне $60 за баррель. При этом к концу апреля текущего года доходы России от экспорта сырья выросли на 14%, достигнув максимального значения с ноября прошлого года, уточняется в статье.

«Доходы России от экспорта нефти в феврале — апреле выросли на 14 процентов, достигнув максимума с ноября <....> ЕС даже не смог выполнить обязательство пересматривать ограничения каждые два месяца, гарантируя, что они ниже рынка. Это явный признак того, что механизм (предельных цен на нефть РФ — «Газета.Ru») не действует», — заключается в материале.

4 июня вице-премьер Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России до конца 2024 года. Такое решение принято по итогам министерской встречи ОПЕК+. Москва продолжит добывать на 500 тыс. баррелей в день меньше предусмотренного квотой уровня.

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