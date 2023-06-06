В России оценили влияние предельных цен на нефть на сырьевые доходы страны

«Доходы России от экспорта нефти в феврале — апреле выросли на 14 процентов, достигнув максимума с ноября <....> ЕС даже не смог выполнить обязательство пересматривать ограничения каждые два месяца, гарантируя, что они ниже рынка. Это явный признак того, что механизм (предельных цен на нефть РФ — «Газета.Ru») не действует», — заключается в материале.