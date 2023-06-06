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Всемирный банк ожидает цен на нефть в $80 за баррель в 2023 году

Всемирный банк (ВБ) ожидает, что цены на нефть будут находиться на уровне 80 долларов за баррель в текущем году, 82 долларов - в следующем и 84,4 доллара - в 2025-м. Это следует из обнародованного во вторник ключевого доклада организации, посвященного перспективам развития мировой экономики и публикуемого два раза в год.

Всемирный банк назвал ожидаемую цену на нефть за баррель в 2023 году
© РИА Новости

"Цены на сырую нефть, как прогнозируется, будут составлять в среднем 80 долларов за баррель в 2023 году, что представляет собой снижение расчетов по состоянию на январь на 8 долларов за баррель, и поднимутся до 82 долларов за баррель в 2024 году, отражая умеренный рост спроса. Цены на природный газ и уголь, как ожидается, выровняются в 2023 году и еще больше понизятся в 2024 году на фоне существенного прогресса Европы в повышении эффективности [потребления энергоресурсов] и сокращении спроса на энергоносители", - говорится в документе.

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