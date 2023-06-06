Потолок цен на российскую нефть не позволил ограничить ее экспорт

"Россия изменила пункты назначения экспорта своей нефти без существенного изменения объемов [этих поставок]. Скоординированный на международном уровне (Группой семи и рядом западных стран - прим. ТАСС) потолок цен на ее экспорт, установленный в настоящее время на уровне $60 за баррель, также, как представляется, не является обязывающим ограничителем ее экспорта", - отмечается в исследовании.