Экономист спрогнозировал курс доллара в июне

Курс рубля будет оставаться волатильным в течение июня, и ожидать его укрепления пока не стоит, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом относительно курса он поделился в беседе с «Лентой.ру».

7 июня на открытии торгов на Московской биржи доллар вырос до 81,42 рубля, евро — до 87,05 рубля.

Ждать укрепления рубля пока не стоит, по крайней мере, до конца месяца, убежден экономист. Дело в том, что на него негативно влияет ряд факторов. «Во-первых, недавно были опубликованы данные о бюджетном дефиците и о расходах российского бюджета, и параллельно с этим данные о падении экспортных доходов. Это фундаментальные факторы, которые с кооперациями на финансовом рынке не получится нивелировать. Они играют на ослабление рубля», — пояснил Григорьев.

Также эксперт отметил, что в России растет импорт, а вместе с ним спрос на валюту со стороны импортеров. Он считает, что этот фактор в данной ситуации будет оставаться определяющим.

«Конечно, это выгодно российскому бюджету, потому что продажа валютной выручки экспортерами будет давать большую рублевую массу, что властям сейчас необходимо. Несмотря на падение экспорта, доходы от экспорта — это важная часть нашего бюджета», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Поэтому экономист не ожидает укрепления рубля. Вероятным он считает фиксацию того курсового соотношения, которое есть сейчас.

«То есть будет доллар 80+, евро 86+. Если говорить о верхнем движении, то доллар может подниматься до 82-83, евро — до 88-89. Скорее всего, так, либо чуть дороже», — поделился он.