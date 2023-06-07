$81.25-0.0886.95-0.08

Курс турецкой валюты упал до нового исторического минимума - более 23 лир за доллар

Курс турецкой валюты продолжает падать к американской, в ходе утренних торгов лира торговалась выше отметки 23 единиц за доллар. Местная валюта дешевеет на фоне победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, прошедших в прошлом месяце, сообщает интернет-издание РБК-Инвестиции со ссылкой на данные международного рынка Форекс.

Курс турецкой валюты упал до нового исторического минимума
© Газета.Ru

Курс турецкой валюты снижается к доллару на протяжении 12 дней подряд. При этом за последний год лира ослабла к мировой резервной валюте более чем на 30%. Остановить падение не помогли даже приостановка государственными кредиторами продажи долларов на местном валютном рынке, уточняется в статье.

«Курс турецкой лиры упал до нового минимума к доллару. На международном рынке Форекс курс доллара вырос на 8%, до 23,2743 лиры за доллар США <....> Выше отметки в 23 лиры курс доллара поднялся впервые», — говорится в материале.

5 июня газета Dunya сообщила, что первые заявления нового министра финансов Турции Мехмета Шимшека оказали положительное влияние на участников финансового рынка. В то же время новая экономическая политика, нацеленная на прозрачность и соответствие международным нормам, может укрепить курс национальной валюты к доллару.

1
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители