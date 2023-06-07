Глава Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что единственной альтернативой доллару сейчас является юань, так как он есть в резерве Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Экономист заявил, что не верит в роль евро или единых валют БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве альтернатив доллару.

«Я верю, что скоро выяснится, что альтернативой доллару является юань. Она не слишком удобная, но более удобная, чем любая конструкция с учетом рупий, бразильских реалов, рублей», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что китайская экономика самая мощная и юань является резервной валютой МВФ.

Глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов ранее рассказал, что России сейчас выгодны расчеты в юанях, так как на них согласны многие страны, в том числе и за пределами Азии.