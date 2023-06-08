Доллар поднялся выше 82 руб. впервые с 17 апреля

Рубль в четверг утром демонстрирует падение к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 82 рубля впервые с 17 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро поднялся выше 88 рублей. Такая динамика наблюдается впервые с 4 мая.

На старте торгов курс американской валюты повысился на 17 копеек, до 82 рублей 15 копеек. Европейская валюта стала дороже на 39 копеек. Она достигла уровня в 88 рублей 4 копейки.

В пятницу ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Рынок находится в ожидании решения регулятора. Эксперты считают, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5%.