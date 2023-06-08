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Курс доллара поднялся выше 82 рублей

Рубль в четверг утром демонстрирует падение к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 82 рубля впервые с 17 апреля, следует из данных Московской биржи.

Доллар поднялся выше 82 руб. впервые с 17 апреля
© РИА Новости

Курс евро поднялся выше 88 рублей. Такая динамика наблюдается впервые с 4 мая.

На старте торгов курс американской валюты повысился на 17 копеек, до 82 рублей 15 копеек. Европейская валюта стала дороже на 39 копеек. Она достигла уровня в 88 рублей 4 копейки.

В пятницу ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Рынок находится в ожидании решения регулятора. Эксперты считают, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5%.

Ранее в регулятор в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» сообщил, что в первом квартале 2023 года на фоне ослабления рубля россияне сократили нетто-покупки иностранной валюты (покупки минус продажи) на 34,36%.

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