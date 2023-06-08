В США назвали помогающие России закупать электронику страны

Импорт в Россию ключевых микрочипов и электроники к началу 2023 года восстановился до уровня, который наблюдался до введения западных санкций. Об этом заявил координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен, пишет Politico.

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По его словам, такая ситуация возникла в связи с продажей европейскими компаниями чипов, процессоров и интегральных схем в третьи страны, потому что те позднее перепродают их России. О’Брайен подчеркнул, что указанные компоненты важны при производстве современных вооружений, именно поэтому США пытаются ограничить поставки.

Помощниками России в обходе санкций в отношении импорта представитель Госдепа назвал пять стран — Турцию, Казахстан, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.

Издание напоминает, что 11-й пакет санкций, который в настоящее время готовит Евросоюз, в первую очередь направлен на пресечение маршрутов обхода предыдущих мер. В том числе он позволит наказывать страны, помогающие Москве получать необходимые для вооружений компоненты.

С начала года американские чиновники посетили несколько из указанных О’Брайеном стран, чтобы обсудить их помощь России. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Турции, после чего Анкара изменила правила оформления грузов в Россию.