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Около 50 млрд рублей выделят на поддержку сферы туризма в России в 2023 году

Около 50 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в России в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе приветствия участников форума "Путешествуй!" в четверг.

Около 50 млрд рублей выделят на поддержку сферы туризма в РФ
© РИА Новости

"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками наших школьников и молодежь", - сказал он.

Чернышенко отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха россиян.

Правительство РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечивает необходимыми инструментами субъекты страны и бизнес для достижения этих целей.

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