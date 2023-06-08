Около 50 млрд рублей выделят на поддержку сферы туризма в РФ

"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками наших школьников и молодежь", - сказал он.