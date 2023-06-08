Фермеры в Молдавии начали блокировать трассы в знак протеста

Фермеры в Молдавии начали блокировать национальные дороги и некоторые пограничные пункты, они требуют ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.

Об этом сообщил исполнительный директор инициировавшей акцию Ассоциации «Фермерская сила» Александр Слусарь.

«Мы уже заблокировали дорогу в город Теленешты. Вскоре будут заблокированы другие трассы. Также техника подъезжает к двум пограничным пунктам», — сказал Слусарь ТАСС.

В местах проведения акций протеста сельскохозяйственная техника передвигается по дорогам со скоростью до 5 км в час, блокируя движение транспорта, отметил он.