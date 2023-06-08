Снижение курса доллара объяснили решением ФРС США

Доллар прервал рост и немного снизился в четверг, поскольку трейдеры ожидают приостановки повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Reuters.

Американская валюта подешевела на азиатских торгах: фунт стерлингов вырос на 0,13% до $1,2455, а евро прибавил 0,14% до $1,0712.

Политики Европейского центрального банка в среду выступили с ястребиным заявлением о том, что на горизонте дальнейшее повышение ставок, при этом процентные ставки, вероятно, останутся высокими в течение длительного времени.

По отношению к иене доллар упал на 0,28% до 139,76. Поддержку японской валюте оказали пересмотренные данные, показавшие, что экономика Японии выросла в январе — марте сильнее, чем предполагалось.