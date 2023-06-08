Россия увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз

«По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 млн т, а угля – в 3 раза, до 20 млн т. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 г. достиг уровня 6,2 млн т (в 2021 г. — 3,1 млн т)», — сказал Новак.