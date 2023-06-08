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Новак: Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз

Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак. Также выросли поставки нефтепродуктов в два раза, угля — в три раза.

Россия увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз
© РИА Новости

Об этом он написал в статье для издания «Энергетическая политика».

«По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 млн т, а угля – в 3 раза, до 20 млн т. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 г. достиг уровня 6,2 млн т (в 2021 г. — 3,1 млн т)», — сказал Новак.

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