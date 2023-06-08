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Новак сообщил, что спрос на уголь в странах Азии будет расти до 2050 года

Несмотря на то, что потребность в глобальном потреблении угля сократится, по максимальным прогнозам, на 14% к 2030 году и на 49% к 2050 году, противоположная тенденция будет наблюдаться в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

Новак: спрос на уголь в странах Азии будет расти до 2050 года
© ТАСС

"В перспективе до 2050 года ожидается рост спроса в Индии и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что прогнозная структура мирового потребления угля к 2040 году также характеризуется снижением доли энергетического угля за счет роста доли металлургического - с 13% до 17%.

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